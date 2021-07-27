23 июля было принято решение возобновить прямые рейсы из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Рейсы на некогда популярные у россиян курорты стартуют с 9 августа.

23 июля было принято решение возобновить прямые рейсы из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Рейсы на некогда популярные у россиян курорты стартуют с 9 августа.Пока полеты на Красное море разрешены только из Москвы. По количеству рейсов тоже есть лимит: по 5 полетов в неделю в каждый из красноморских аэропортов.Сегодня в Каир прибыла российская делегация, куда входят представители Ростуризма и Роспотребнадзора. И уже есть одно принятое решение: все допуски на рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получила авиакомпания "Россия". Речь идет о пяти рейсах в неделю в каждый из аэропортов.Кстати, власти Египта вводят регулирование цен на проживание в отелях. Решение направлено против демпинга и больших скидок, а не против завышения цен, как можно было бы подумать. Сутки проживания в 5-звездочном отеле не могут стоить меньше 50 долларов, в 4 звездах минимальная планка – 28 долларов. Ограничения вступают в силу с 1 ноября, информирует Ассоциация туроператоров России.Фото автора :