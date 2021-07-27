В ходе встречи кандидатов в депутаты Госдумы принято решение организовать в Москве систему реабилитации и диспансеризации после COVID-19.

В ходе встречи кандидатов в депутаты Госдумы принято решение организовать в Москве систему реабилитации и диспансеризации послеCOVID-19.Сегодня столичные власти прикладывают огромные усилия для преодоления негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах партии "Единая Россия" по программе реабилитации переболевших COVID-19. О необходимости новой системы было заявлено в ходе встречи с кандидатами в депутаты Государственной Думы РФ.В ходе совещания победитель московского праймериз "Единой России", главный врач КГБ № 52, Герой труда РФ Марьяна Лысенко отметила, что важнейшей задачей московского здравоохранения ближайших лет должна стать комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших ковидом.Внедрение новой системы реабилитации поможетизбежатьперегрузок на столичную систему здравоохранения и помочь как можно большему числу людей. За все время пандемии короновируса в Москве переболели более 1,3 миллиона человек. Даже при том, что им удалосьперенести инфекцию, опасность приобрести так называемый "ковидный хвост", то есть осложнения после болезни, никуда не исчезла.Предложенная система будет работать на опережение, потому что ее приоритетным направлением станет профилактика осложнений. Это поможет переболевшим гражданам быть уверенными в своем здоровье, зная, чтоопытные врачи всегда придут на помощь.Отметим, что на данный момент число случаев заболеваемости в Москве коронавирусомпостепенно снижается, а количество вакцинированных в растет. В этих условиях весьма своевременно говорить о создании системы реабилитации. Ксозданию планируется приступить сразу после того, как столичный регион преодолеет пиковыезначения заболеваемости.Среди переболевших коронавирусом очень многомолодых людей, у которых инфекция может вызвать осложнения, обычновозникающие в пожилом возрасте. Новая система реабилитации и диспансеризации позволитизбежать данного негативного фактора.Наибольшие опасения у специалистов вызывает штамм "дельта",который в последнее время задавил остальные штаммы коронавируса и вызвалновый всплеск заболеваемости. Он может привести к очень опасным последствиям: потеряслуха, инсульты, нарушения психики,гангрены.В этой связи очевидно, что создание системы реабилитации и диспансеризацииявляется одним из важнейших решений Москвы по борьбе с ковидом. Ведь не исключено, что вирус может напомнить о себе даже после того, как пандемия будет преодолена.