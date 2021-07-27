В 2020 году на рынке ипотеки был поставлен рекорд. За прошедший год россияне оформили 1,7 млн. жилищных кредитов на 4,3 трлн. рублей.

В 2020 году на рынке ипотеки был поставлен рекорд. За прошедший год россияне оформили 1,7 млн. жилищных кредитов на 4,3 трлн. рублей.Государственная льготная программа кредитования новостроек продавила вниз процентные ставки по ипотеке, вызвала рост объемов ипотечного кредитования и привела к удорожанию жилья.В четырех городах цены выросли более, чем на 50 процентов - в Сочи, Севастополе, Омске и Саратове. «Получив льготные условия при покупке любой новостройки, россияне решили запасись собственной недвижимостью на курортах, тем более что закрытие границ ввиду пандемии этому способствовало. Именно поэтому мы видим в лидерах Сочи, Севастополь и Калининград", – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».Программа льготного ипотечного кредитования, действовавшая до 1 июля 2021 года, продлевается до 1 июля 2022 года, но немного на других условиях. Купить жильё в новостройке в рамках программы «Льготная ипотека» с 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 млн. рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья.Кроме того, будут расширены условия программы «Семейная ипотека» – принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребёнком.В городах с дорогой недвижимостью, где средняя цена квартиры превышает 5 млн. рублей, покупательский спрос пойдет на убыль и цены перестанут расти такими темпами.Отметим, что во Владимире средняя цена за квадратный метр в новостройке составляет 57026 рублей. С апреля 2020 года по июнь 2021 года стоимость выросла на 38,4 процента. Средняя цена квартиры - 3 млн. 522 тысячи рублей, что больше на 53,1 процента, чем год назад, сообщают аналитики Мирквартир.ру.Фото автора JKY: Pexels