На территории экс-промзоны Огородный проезд создадут более четырех тысяч рабочих мест.

На территории экс-промзоны "Огородный проезд" создадут более четырех тысяч рабочих мест.Власти Москвы всерьез занялись реорганизацией заброшенных промзон. Чтобы такие территории приносили пользу городу, была создана программа "Индустриальные кварталы". Комплексное развитие экс-промзон позволит получить около 500 тысяч рабочих мест, а также пополнит городской бюджет почти на три триллиона рублей.Так, на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы было принято решение о реорганизации южного участка бывшей промзоны "Огородный проезд". Площадь пустующего участка составляет более семи гектаров. Инвестор готов вложить около 10 миллиардов рублей.Здесь появится около 95 тысяч квадратных метров производственной и 75 тысяч квадратных метров общественной застройки, в том числе офисы, банки, магазины, а значит, будет создано более четырех тысяч рабочих мест. Работы на этой территории планируется завершить к 2028 году.Стоит отметить, что первый договор в рамках проекта "Индустриальные кварталы" был заключен в июле 2020 года. Тогда было принято решение о реорганизации промзоны "Октябрьское поле". Площадь этой территории – 5,92 гектара. Размер инвестиций – 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект – около 1,8 миллиарда рублей. Работы на этой территории могут быть завершены до 2024 года.В ноябре 2020-го состоялся первый в России аукцион на право заключения договора комплексного развития территорий. Тогда речь шла о реорганизации промышленной территории общей площадью более 35 гектаров.А в начале июня 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны еще два договора о комплексном развитии территорий по инициативе правообладателя. Так, в рамках программы "Индустриальные кварталы" преобразятся промзоны "Коровино" и "Кунцево".Напомним, ранее "Дни.ру" подробно о строительстве в промзоне "Руднево", которая расположена в районе Косино-Ухтомский. Там построят почти 5,5 километров дорог, появятся разворотные площадки для общественного транспорта, здание конечной станции автобусов и шумозащитные экраны. В будущем там построят и транспортно-пересадочный узел.