22 июля произошло трагическое ДТП в Муромском районе на автодороге «Афанасово-Петроково-Лесниково». В столкновении с КАМАзом пострадали две девочки, ехавшие на мопеде.

22 июля произошло в Муромском районе на автодороге «Афанасово-Петроково-Лесниково». В столкновении с "КАМАзом" пострадали две девочки, ехавшие на мопеде.Как стало известно из информации сайта "Муром24", младшая девочка скончалась в больнице. 10-летняя пассажирка мопеда была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом таза, открытыми переломами нижней трети левой голени и нижней трети левого предплечья. Ее 16-летнюю сестру перевезли в реанимацию областной детской клинической больницы. Состояние подростка тяжелое, но стабильное.УГИБДД УМВД России по Владимирской области призывает родителей не допускать управления транспортными средствами подростками, которые не имеют водительского удостоверения соответствующей категории, соответствующих навыков управления, а также исключить свободный доступ детей к ключам от транспортных средств.