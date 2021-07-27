Депутаты предложили возместить отдельной части граждан деньги за газ.

Депутаты предложили возместить отдельной части граждан деньги за газ.Россия не случайно считается кладезью природных ресурсов.Нефтегазовая отрасль выступает ядром экономики страны. Тем не менее квитанции за использование газа дома напрягают немало граждан, которые добросовестно платят налоги государству. Чтобы сгладить общественное недовольство, депутаты "Единой России" предложили вернуть некоторым людям деньги за газ. Правда, это касается лишь тех кто оплатил подведение газа к домовладению за свой счет.Дело в том, что Владимир Путин анонсировал программу социальной газификации еще весной, 21 апреля, но до сих пор изменений в законодательстве не произошло, пишет . 26 июля прошла встреча секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака и зампреда Правительства Александра Новака, где политики обсудили возможность 100% компенсации средств тем, кто потратился на прокладку газового оборудования после заявления президента."Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме", – заявил на встрече Андрей Турчак. Мужчина отметил, что правительство поддержало идею, и другие члены партии этому рады. Теперь россиянам, которые попали под условия социального проекта, остается надеяться, что деньги за газ им будут возвращены.