28 июля в 9:00 Центр занятости населения города Гусь-Хрустальный совместно с Владимирским областным Союзом женщин проведут интерактивный семинар «Женщина и карьера» для мам, которые воспитывают несовершеннолетних детей

28 июля в 9:00 Центр занятости населения города Гусь-Хрустальный совместно с Владимирским областным Союзом женщин проведут интерактивный семинар «Женщина и карьера» для мам, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Мероприятие пройдёт при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Занятость мам».На семинар приглашены работодатели ведущих предприятий города и Гусь-Хрустального района. В программе мероприятия: траектории профессиональной карьеры, лайфхаки в поиске работы, открытый отбор на вакансии предприятий «Красное Эхо» и «ПромСИЗ», информирует пресс-служба администрации области.Фото: pexels.com