53-летнего начальника «Управления районного хозяйства» администрации Кольчугинского района обвиняют в халатности. Его коллегу – 59-летнего начальника отдела капитального строительства

53-летнего начальника «Управления районного хозяйства» администрации Кольчугинского района обвиняют в халатности. Его коллегу – 59-летнего начальника отдела капитального строительства этого же учреждения – в превышении должностных полномочий. По данным регионального управления ФСБ, с ноября 2018 года по ноябрь 2019-го эти должностные лица без проверки требований пожарной безопасности подписали акты выполненных работ в образовательном учреждении «Средняя