Кто как ходит в гости :
Француз - с чужой женой. Англичанин - с чувством собственного достоинства. Еврей - с тортиком. Русский - с литром водки.
Кто как уходит из гостей :
Француз - с другой чужой женой. Англичанин - с чувством собственного достоинства. Еврей - с тем же тортиком. Русский - с фингалом под глазом.
Кто что думает, уходя из гостей:
Француз: А та, что была справа, пожалуй аппетитнее... Англичанин: А не потерял ли я где-нибудь чувство собственного достоинства?
Еврей: Куда бы ещё сходить с этим тортиком? Русский: Ну и набили морду, зато я им весь хрусталь перебил!
еще анекдот!