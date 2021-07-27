Ущерб бюджету оценили в 9 млн рублей.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело за халатность при сдаче в эксплуатацию новой школы в городе Кольчугино. ФСБ и Следственный комитет задокументировали факты превышения должностных полномочий, повлёкшие причинение крупного ущерба.По версии следствия, 53-летний начальник МКУ «Управление районного хозяйства», а также 59-летний руководитель отдела капстроительства с ноября 2018 по ноябрь 2019 года без проверки выполненных работ на соответствие требованиям пожарной безопасности подписали акты приёмки школы №1.«Как оказалось, толщина огнезащитного перекрытия оказалась меньше предусмотренного проектом, что сокращало время, требуемое на эвакуацию людей в случае пожара», - пояснили в ФСБ.Открывать школу было нельзя, но в 2020 году она всё-таки распахнула свои стены перед учащимися.Ущерб бюджету оценили в 9 млн рублей.Один из чиновников подозревается в халатности, второй – в превышении должностных полномочий.Расследование уголовных дел продолжается.