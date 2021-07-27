Руководитель центра Сириус и один из лидеров общефедерального списка Единой России Елена Шмелева обсудила с экспертами инициативы по развитию образования. Она предложила расширить стандартную практику капремонтов школ и привлекать к программе родительское сообщество и коллектив учреждений.

Руководитель центра "Сириус" и один из лидеров общефедерального списка "Единой России" Елена Шмелева обсудила с экспертами инициативы по развитию образования. Она предложила расширить стандартную практику капремонтов школ и привлекать к программе родительское сообщество и коллектив учреждений.Необходимо создавать доступную образовательную среду, подчеркнула Шмелева. По ее мнению, капремонт школ нужно содержательно расширять."Надо анализировать все потребности, которые есть и у начальной школы, и у молодых семей. Поэтому родительские комитеты и родительские сообщества важны для контроля капремонта и изменения инфраструктуры", – сказала руководитель "Сириуса" в ходе посещения Нижегородской области.В региональном минобразования выступили с инициативой добавить к проектам капремонтов школ задачи по обновлению их оборудования. Шмелева сообщила, что предложение войдет в народную программу "Единой России".Также рассматривается вопрос внедрения продукции молочной кухни в меню садов и школ. Шмелеву высоко оценила эту меру.Кроме того, она поддержала предложение победителя Международной олимпиады по биологии из Нижнего Новгорода Михаила Хандохина внедрить единую систему поддержки и поощрения призеров соревнований по школьным предметам. Инициатива также найдет отражение в программе "ЕР".По предложению президента Владимира Путина Елена Шмелева вошла в пятерку лидеров общефедерального списка "Единой России" вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, главой МИД Сергеем Лавровым, главврачом Коммунарки Денисом Проценко и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.