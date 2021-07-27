Оперативный штаб обнародовал официальную статистику, которая наглядно говорит о скорости распространения коронавируса в России.

Оперативный штаб обнародовал официальную статистику, которая наглядно говорит о скорости распространения коронавируса в России.За минувшие сутки в 85 регионах страны было зафиксировано 23947 новых случаев коронавируса. Изних 10,2% не имели клинических проявленийболезни. От коварной инфекции умерло 799 человека. Полностью выздоровели засутки 21952 человека.На первом месте по темпам прироста зараженных коронавирусом в России все также находится Москва. В столице выявлено 3376 больных COVID-19. На второй позиции Московская область, где обнаружено 2096 случаев заражения.На третьей строчке Санкт-Петербург с 1937 случаями болезни. Затем идут Нижегородская, Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область и т.д.Всего на сегодняшний день зафиксировано 6102 469 случаевкоронавируса в России.За весь период наблюдений болезнь отняла жизни у 153095 человек. Вылечились 5471 956 человек.Помочь побороть коронавирус можно, пройдя вакцинацию и тщательно придерживаясь эпидемиологических правил и ограничений. . Препарат поможет избежать заражения, либо оградит человека от тяжелейших последствий ковида.