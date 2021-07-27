Вчера, 26 июля, в селе Сима Юрьев-Польского района произошел крупный пожар. На улице Советской загорелся частный дом, потом огонь перекинулся на соседний.

Вчера, 26 июля, в селе Сима Юрьев-Польского района произошел крупный пожар. На улице Советской загорелся частный дом, потом огонь перекинулся на соседний.Вызов в службу "101" был совершен уже поздно. Пожарные прибыли, когда полыхали оба дома.Пожар на площади 194 квадратных метра был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара пострадало 2 частных жилых дома, 2 хозяйственных постройки и баня. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 18 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.