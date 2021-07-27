Направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. По данным

Направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. По данным прокуратуры, 29 июля 2020 года потерпевший ехал со своими родственниками на автомобиле по поселку Ставрово Собинского района. Он не заметил собаку, которая перебегала дорогу, и наехал на нее. Мужчина