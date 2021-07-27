Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике в усадьбе «Муромцево» пройдет акция Русского географического общества «Заповедная школа РГО».

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике в усадьбе «Муромцево» пройдет акция Русского географического общества «Заповедная школа РГО».Участники проекта познакомятся с историей и культурой Владимирского края, помогут сотрудникам музея-заповедника в благоустройстве усадьбы, примут участие в мастер-классах по реставрационным работам.Цель «Заповедной школы» – приобщить детей к бережному отношению к культурному и природному наследию.Добровольцы также посетят лекции, мастер-классы и практические занятия от сотрудников музея-заповедника и Исполнительной дирекции Русского географического общества.Организатором-исполнителем проекта выступает Отделение Русского географического общества в Республике Крым при поддержке Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Главным информационным партнером выступает Исполнительная дирекция Русского географического общества.Проект является победителем грантового конкурса Русского географического общества в 2021 году.