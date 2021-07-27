Заместителем Собинского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя.

Заместителем Собинского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя.Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.По версии следствия 29 июля 2020 года в вечернее время потерпевший ехал со своими родственниками на автомобиле по поселку Ставрово Собинского района, где совершил наезд на собаку, перебегавшую автодорогу. Остановившись в связи с этим, мужчина увидел, как к его машине быстро приближается ранее незнакомый ему хозяин собаки. В ответ на его просьбу спокойно обсудить сложившуюся ситуацию злоумышленник нанес потерпевшему удар по лицу кулаком, а затем битой по левому боку, от которых тот потерял сознание, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Телесные повреждения повлекли впоследствии тяжкий вред его здоровью.Уголовное дело предстоит рассматривать по существу Собинскому городскому суду.