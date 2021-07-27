27-летнего жителя Владимира подозревают в незаконном обороте наркотиков. Оперативники нашли у него в квартире тяжелый синтетический психостимулятор. Также по всему дому были разбросаны

27-летнего жителя Владимира подозревают в незаконном обороте наркотиков. Оперативники нашли у него в квартире тяжелый синтетический психостимулятор. Также по всему дому были разбросаны одноразовые шприцы, металлические трубки, пластиковые бутылки и другие приспособления, которые нужны для потребления наркотиков. Екатерина Симоненкова, сотрудник пресс-службы УМВД по Владимирской области: Сотрудниками полиции установлено, что мужчина в течение нескольких месяцев систематически