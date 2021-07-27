Новая победа по спортивной гимнастике. Российские спортсменки впервые за 29 лет взяли “золото” в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. В числе победителей и наша гимнастка

Новая победа по спортивной гимнастике. Российские спортсменки впервые за 29 лет взяли “золото” в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. В числе победителей и наша гимнастка Ангелина Мельникова. Она выступает за Владимирскую и Воронежскую области. Россиянки набрали почти 170 баллов. “Серебро” у сборной США, команда Великобритании стала бронзовым призёром. Напомним, накануне олимпийское “золото” по спортивной