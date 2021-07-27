В ходе визита иностранная делегация побывала на предприятиях региона, возложила цветы к вечному огню во Владимире, а также открыла выставку искусства КНДР во областной научной библиотеке.

Первый вице-губернатор Александр Ремига провёл встречу с делегацией из Корейской Народно-Демократической Республики во главе с послом КНДР в России Син Хон Чхолем. Стороны обсудили возможности торгового сотрудничества.В частности, Владимирская область готова предложить корейцам продукты питания, промышленное оборудование, железнодорожный транспорт и лекарства.«Как только пандемия коронавируса пойдёт на спад, мы бы хотели подробнее обсудить наше взаимодействие», - отметил Син Хон Чхоль.В ходе визита иностранная делегация побывала на предприятиях региона, возложила цветы к вечному огню во Владимире, а также открыла выставку искусства КНДР во областной научной библиотеке.«В экспозиции представлены книги, фото, картины и изделия прикладного искусства. Владимирцы могут ознакомиться с произведениями традиционной вышивки шёлком», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.