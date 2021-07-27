Документы можно подать одновременно в пять ВУЗов.

Абитуриенты из Владимирской области могут подавать документы на в электронном виде и отслеживать поступление в личном кабинете на сайте госуслуг.Аттестаты и результаты ЕГЭ принимают во Владимирском государственном университете и в Ковровской государственной технологической академии.«Сервис автоматически формирует необходимый пакет документов. Владимирские выпускники могут попробовать свои силы не только в университетах области, но и в любом учреждении, которое подключено к сайту. Их набралось уже 615», – рассказали в департаменте цифрового развития.Можно выбрать до пяти институтов. Портал позволяет узнать наличие бюджетных и платных мест.Онлайн приёмная доступна по .