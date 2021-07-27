Несмотря на аномальную жару, которую прогнозируют на неделю, во Владимирскую область придет гроза с дождем. По данным Владимирского гидрометцентра, в ближайший час и до конца этого дня в

Несмотря на аномальную жару, которую прогнозируют на неделю, во Владимирскую область придет гроза с дождем. По данным Владимирского гидрометцентра, в ближайший час и до конца этого дня в регионе, помимо грозы, ожидается северо-западный ветер, порывы которого могут достигнуть 17м/с. Данные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, увеличением количества