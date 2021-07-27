Во Владимире продолжается вакцинация жителей города от коронавирусной инфекции. По состоянию на 27 июля, первым компонентом вакцины уже привито 58217 жителей города. Оба компонента вакцины

Во Владимире продолжается вакцинация жителей города от коронавирусной инфекции. По состоянию на 27 июля, первым компонентом вакцины уже привито 58217 жителей города. Оба компонента вакцины получили 41906 человек. Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 5032 человека. Всего за время проведения вакцинации в больницы областного центра поступило 65615 доз вакцины. Жители могут предварительно