Мужчина арестован.

Полиция Владимира ликвидировала наркопритон, распогавшийся в одной из городских квартир. Сотрудниками УНК задержан владимирец 1994 года рождения, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.«Из квартиры наркомана оперативники изъяли более 1,20 грамма α-PVP. Полицейские обнаружили одноразовые шприцы, металлические трубки, пластиковые бутылки и прочие приспособления, используемые для употребления запрещённых веществ», - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Установлено, что мужчина в течение нескольких месяцев систематически предоставлял квартиру наркозависимым гражданам.В отношении фигуранта возбуждены два уголовных дела. Он арестован.