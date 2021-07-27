Мужчина арестован.
Полиция Владимира ликвидировала наркопритон, распогавшийся в одной из городских квартир. Сотрудниками УНК задержан владимирец 1994 года рождения, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
«Из квартиры наркомана оперативники изъяли более 1,20 грамма α-PVP. Полицейские обнаружили одноразовые шприцы, металлические трубки, пластиковые бутылки и прочие приспособления, используемые для употребления запрещённых веществ», - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Установлено, что мужчина в течение нескольких месяцев систематически предоставлял квартиру наркозависимым гражданам.
В отношении фигуранта возбуждены два уголовных дела. Он арестован.