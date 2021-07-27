Подрядчик уже завершил работы на 9 объектах.

Во Владимире по наказам избирателей до конца года установят 50 детских площадок. Напомним, что депутатам местного горсовета выделили по два миллиона рублей на округ.Новые игровые элементы уже появились во дворах домов №№ 4 «Г», 55 и 57 по улице Диктора Левитана, а также на улице Бородинской-4/2. Завершён монтаж конструкций по адресам: улица Соколова-Соколенка-17 «А»; улица Комиссарова-21, где появились качели, горки, карусели и верёвочные лестницы.Подрядчики продолжают работы во дворах домов №47 по улице Растопчина и №№ 183 и 185 «А» по улице Добросельской. Строители обещают закончить до выходных.К слову, пора и Юлии Раснянской, которая выступила с , включиться в процесс. Очевидно, что при реализации её идеи уже сейчас требуется искать «смотрящих» за площадками, которые будут обеспечивать их безопасность при установке и сохранность в будущем.Кроме детских площадок в реестр наказов попали парковки, асфальтирование и , а также ремонт школ, дорог, тротуаров и благоустройство общественных территорий.