Подрядчик уже завершил работы на 9 объектах.
Во Владимире по наказам избирателей до конца года установят 50 детских площадок. Напомним, что депутатам местного горсовета выделили по два миллиона рублей на округ.
Новые игровые элементы уже появились во дворах домов №№ 4 «Г», 55 и 57 по улице Диктора Левитана, а также на улице Бородинской-4/2. Завершён монтаж конструкций по адресам: улица Соколова-Соколенка-17 «А»; улица Комиссарова-21, где появились качели, горки, карусели и верёвочные лестницы.
Подрядчики продолжают работы во дворах домов №47 по улице Растопчина и №№ 183 и 185 «А» по улице Добросельской. Строители обещают закончить до выходных.
К слову, пора и Юлии Раснянской, которая выступила с , включиться в процесс. Очевидно, что при реализации её идеи уже сейчас требуется искать «смотрящих» за площадками, которые будут обеспечивать их безопасность при установке и сохранность в будущем.
Кроме детских площадок в реестр наказов попали парковки, асфальтирование и , а также ремонт школ, дорог, тротуаров и благоустройство общественных территорий.