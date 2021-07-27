В одном из садовых товариществ Владимира правоохранители задержали семейную пару – 43-летнего мужчину и его 29-летнюю возлюбленную. При досмотре у них нашли два свертка с порошком,а также

В одном из садовых товариществ Владимира правоохранители задержали семейную пару – 43-летнего мужчину и его 29-летнюю возлюбленную. При досмотре у них нашли два свертка с порошком,а также свертки в тайниках-закладках. Экпертиза показала, что внутри находилась синтетика. Во время обыска в съемной квартире полицейские увидели 6 пластиковых контейнеров с амфетамином, мефедроном, марихуаной. Вещества сожители хотели сбыть