В отношении пары возбуждено уголовное дело. Устанавливаются каналы приобретения нелегального товара.

Во Владимире задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в незаконном сбыте наркотиков.При личном досмотре у владимирца 1978 года рождения и его сожительницы 1992 года рождения оперативники изъяли два свёртка с порошкообразным веществом. Ещё два пакетика были найдены в тайниках-закладках. В лаборатории подтвердили, что вещество является синтетическим наркотиком массой свыше 36 граммов.«Во время обыска в съёмной квартире полицейские обнаружили более шести пластиковых контейнеров с веществами растительного и химического происхождения. По результатам исследований эксперты сделали заключение, что в ёмкостях находились: более 384 граммов амфетамина, свыше 641 - мефедрона, около 277 - МДМА и 375 - марихуаны.Задержанные планировали продать запрещённые вещества через закладки во Владимире и Суздальском районе.В отношении пары возбуждено уголовное дело. Устанавливаются каналы приобретения нелегального товара.Ранее мы сообщали, что во Владимире 27-летний владелец наркопритона.