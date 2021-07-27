МОК официально признал федерации по шести видам спорта, одним из них стало самбо - национальный Российский вид спорта. Как проходят тренировки Владимирских чемпионов и кто придумал самбо расскажет Екатерина Таманова.

МОК официально признал федерации по шести видам спорта, одним из них стало самбо - национальный Российский вид спорта. Как проходят тренировки Владимирских чемпионов и кто придумал самбо расскажет Екатерина Таманова.Летний сезон - пора тренировок в зале на силу и выносливость. Они так же необходимы самбистам, как хорошая техника на "ковре", рассказывают спортсмены. Теперь у них есть стимул готовится еще более усиленно - самбо признали олимпийским видом спорта.Антон Коновалов - чемпион России по самбо 2021 года, чемпион Европы 2018 года:- Я все рассчитал в 2028 году, на момент Олимпиады мне будет 34 года сейчас вот это говорю у меня мурашки под рубашкой . Поэтому будем готовится всеми силами, дай бог что бы было здоровье, а будет здоровье будут победы. Будет все.К 2028 году, надеются спортсмены, самбо включат в программу Олимпиады. Пока для них самое статусное состязание - это первенство на Чемпионате мира. К нему сейчас и готовится Антон. Броски, удержания и болевые приемы у Антона Коновалова получаются лучше всех в России, он чемпион страны этого года. В самбо спортсмен с 5 лет, на первые тренировки его привел папа.Антон Коновалов - чемпион России по самбо 2021 года, чемпион Европы 2018 года:- Когда остальные ребята попив компот ложились на тихий час. Он меня вел на тренировку по борьбе самбо к моему первому тренеру.И так у всех, в самбо приходят детьми. Это не только борьба , еще и философия - определенная система воспитания и развитие моральных качеств. Придумали эту борьбу относительно недавно в 1938 году, трое инструкторов спортивного общества "Динамо". Новую систему приемов защиты и нападения подобранных из разных боевых искусств, разработали специально для офицеров НКВД. Со временем самбо разделилось на спортивное и боевое. В наш регион эта борьба пришла в 60-е годы, благодаря Евгению Чичваркину, сейчас в области действует школа олимпийского резерва его имени.Александр Логвинов - тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо им Е.Чичваркина:- Антон у нас не единственный в области такой спортсмен. У нас есть еще девочка Анастасия Хомячкова, которая стала чемпионкой Европы этого года по самбо. И тоже у нее есть все шансы попасть на олимпиаду. А так же у наших воспитанников от спортивной школы которые помоложе, тоже все шансы есть.Анастасия Хомячкова стала первой, кто выиграл Чемпионат мира. Сейчас же спортсмены болеют за своих в Токио. Антон переживает за дзюдоистов , он уверен, что не имеет значения под каким флагом выступят наши спортсмены.Антон Коновалов - чемпион России по самбо 2021 года, чемпион Европы 2018 года:- Все знают откуда мы, все знают что мы из России и мы приехали побеждать. В дебри морали мы не залезаем, а работаем, работаем еще раз работаем.Владимирские спортсмены желают победы нашей сборной, и надеются в скором времени пополнить большую олимпийскую семью.Екатерина Таманова , Илья Хлудов Вести Владимир.