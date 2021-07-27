Сотрудники Владимирского управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 43-летнего мужчину и его 29-летнюю подругу по подозрению в торговле наркотиками.

Сотрудники Владимирского управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 43-летнего мужчину и его 29-летнюю подругу по подозрению в торговле наркотиками.При личном досмотре у них изъяли два свёртка с порошкообразным веществом внутри, а также два аналогичных свёртка в организованных ими тайниках-закладках. Исследование показало, что содержимым является синтетический наркотик массой свыше 36 г.Во время обыска в съёмной квартире во Владимире, где временно проживала пара, полицейские обнаружили более шести пластиковых контейнеров с веществами растительного и химического происхождения различного цвета.Экспертиза подтверждила, что в ёмкостях находилось свыше 384 г амфетамина, более 641 г мефедрона, около 277 г МДМА и более 375 г марихуаны, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейскими установлено, что подозреваемые планировали сбыть запрещённые вещества бесконтактным способом через тайники-закладки на территории города Владимира и Суздальского района.В отношении сожителей следователями УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Задержанные заключены под стражу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения ими нелегального товара.