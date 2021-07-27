В прошлый раз её оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Глава Толпуховского сельского поселения . Не так давно за хамство в адрес депутата единоросску на 50 тысяч рублей. И вот, спустя несколько месяцев она вновь начала употреблять жаргонные выражения в официальной переписке.Депутат Андрей Бойков обратился к чиновнице с просьбой покосить траву на детской площадке в деревне Толпухово. В ответ глава поселения переложила выполнение своих обязанностей на народного избранника.«В интересах избирателей предлагаю Вам организовать субботник по окосу данной территории. В прошлом году у вас было большое желание и рвение к обустройству этой территории. Нужно было рисоваться на предстоящие выборы. Также предлагаю организовать субботник на территории школы, т.к. вы с друзьями всю зиму безвозмездно пользовались спортзалом. Как говорится: «Любишь кататься, люби и саночки возить», - так звучит практически дословная цитата слов Ирины Абрамовой.