В списке на отстрел 26 видов млекопитающих и 53 – птиц.

Во Владимирской области утвержден лимит на отстрел животных. В списке 26 видов млекопитающих и 53 – птиц.По закону охотники смогут добыть не более 640 лосей или 5% от популяции. Для Александровского района установлен лимит в 21 особь, в Вязниковском – 148, в Гороховецком – 30, в Гусь-Хрустальном – 27, в Камешковском – 17, в Кижачском – 15, в Ковровском – 67, в Кольчугинском - 41, в Меленковском – 9, в Муромском – 2, в Петушинском – 73, в Селивановском – 25, в Собинском – 37, в Судогодском – 20, в Суздальском – 9, в Юрьев-Польском – 101.Разрешение на убийство благородных и пятнистых оленей можно получить в Юрьев-Польском районе, где можно добыть 80 животных. В Киржачском – не более семи. В Кольчугинском - 14, Петушинском – 28, Собинском – 13, в Суздальском – 51, в Камешковском - 13.Не больше 15 барсуков могут стать предметом охоты в Юрьев-Польском районе. В Собинском предел установлен на уровне двух животных. По одному разрешат увезти из Ковровского, Селивановского и Кольчугинского районов.Напомним, что незаконная охота карается крупными штрафами и реальными сроками. Так, в начале июля один из браконьеров, уехал на два года в тюрьму.