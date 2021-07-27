Планируется, что корректировка повысит эффективность работы чиновников в борьбе с громкими жителями.

Владимир Сипягин внёс поправки в «закон о тишине». Теперь штрафовать шумных соседей будет госинспекция административно-технического надзора.После обсуждения на комитетах, изменения должны будут утвердить депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. Планируется, что корректировка повысит эффективность работы чиновников в борьбе с громкими жителями.«Передача ГИАТН функций по составлению протоколов - практический шаг в этом направлении. Наличие уполномоченного органа исполнительной власти региона обязательно. Лишь муниципальных - недостаточно», – сообщает пресс-служба ЗС.Напомним, что по закону шуметь запрещается с 22:00 до 6:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни, а по выходным - с 22:00 до 9:00.