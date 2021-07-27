В Центре занятости населения города Коврова прошёл тренинг по психологической поддержке безработных граждан «Арт-терапия как практика самопознания» с использованием техники рисования и метафорических ассоциативных карт.

В Центре занятости населения города Коврова прошёл тренинг по психологической поддержке безработных граждан «Арт-терапия как практика самопознания» с использованием техники рисования и метафорических ассоциативных карт.В мероприятии, в порядке изучения положительных практик работы и обмена опытом, приняли участие представители центров занятости из Александрова, Киржача и Петушков.Задача тренинга − мотивировать безработных граждан на активный поиск работы, а также снизить психоэмоциональную нагрузку в трудный жизненный период. Потеря работы почти всегда вызывает у людей переживание, напряжение и стресс. Именно в это время приходит на помощь арт-терапия. Она учит знакомству с собственными чувствами и эмоциями, помогает найти контакт между внутренним миром и внешними обстоятельствами, открыть свой творческий потенциал. Участницы тренинга рисовали красками, перенося на бумагу своё видение мира. После вместе обсуждали, делились впечатлениями и определяли дальнейшие шаги успешного решения проблемы.Полученная практика поможет каждой из участниц тренинга найти ресурсы для дальнейшей работы над собой, а мероприятия подобного плана познакомят сотрудников центров занятости с новыми методиками работы.Главная задача новых форматов работы − переход к индивидуальной помощи каждому соискателю.