Это на 2 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 42 388. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+50 заболевших за сутки). Вчера

Это на 2 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 42 388. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+50 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла +48. Всего с начала пандемии в областном центре уже 9 984 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 9 984 случая (+50)Гусь-Хрустальный