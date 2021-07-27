Ряд родителей назвали своих малышей экзотическими именами: Эрнест, Леон, Трувор, Цирилла, Ариэль, Дива-Виктория, Жасмина, Златослава, Мальвина, Павла.

По данным ЗАГСов Владимирской области за второй квартал родилось 2 458 детей, среди которых 1254 мальчика и 1204 девочки.Самыми популярными именами для сыновей стали: Александр, Артём, Максим, Матвей, Михаил, Тимофей, Иван, Егор, Даниил и Никита.Девочек чаще всего называли: София, Анастасия, Мария, Виктория, Анна, Дарья, Ксения, Алиса, Ева и Милана.Среди редких имён: Адам, Анатолий, Вениамин, Гордей, Ефим, Клим, Моисей, Прохор, Агния, Аксинья, Альбина, Анжелика, Виталина, Зоя, Людмила, Надежда, Нина, Тамара.Ряд родителей назвали своих малышей экзотическими именами: Эрнест, Леон, Трувор, Цирилла, Ариэль, Дива-Виктория, Жасмина, Златослава, Мальвина, Павла.