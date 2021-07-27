Сегодня в Токио олимпийское золото в командном многоборье завоевали российские гимнастки во главе с капитаном Ангелиной Мельниковой. Напомним, она представляет Воронеж и Владимир. За девушек болела вся школа олимпийского резерва имени Толкачёва. В том числе- и участник Олимпиады- Александр Карцев. Он накануне прилетел из Токио. Слово- Марии Платанюк.

Сегодня в Токио олимпийское золото в командном многоборье завоевали российские гимнастки во главе с капитаном Ангелиной Мельниковой. Напомним, она представляет Воронеж и Владимир. За девушек болела вся школа олимпийского резерва имени Толкачёва. В том числе- и участник Олимпиады- Александр Карцев. Он накануне прилетел из Токио. Слово- Марии Платанюк.Все внимание- к олимпийскому Токио. Главному спортивному городу планеты. За российских гимнасток жарко болеют в легендарной школе имени Толкачёва. И воспитанники, и наставники. В победе девушек здесь не сомневались с самого начала.Марина Петрова, тренер школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Толкачева:- Девчонки должны быть первыми. Обязательно должны быть первыми... Любимым делом занимаешься. Всё это идёт от души, от сердца...Минимальная ошибка, недочёт, как свои. Эмоции- на пределе. Несмотря на все препоны россиянки доказали: наша гимнастика- золотой стандарт.Полина Суслина, воспитанница школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Толкачева:- Переживаю очень. Аж ладони вспотели. Вообще...Виталина Иванчук, воспитанница школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Толкачева:-0Хорошо, что Байлз уже не выступает. Минус одна проблема. Но наши девушки волнуются. Особенно когда бревно.Марина Малюкевич, воспитанница школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Толкачева:- Очень волнуемся, как будто сами выступаем. Золото в командном многоборье- НАШЕ. Девушки повторили подвиг мужской сборной. Доказав: ЛУЧШИЕ. У экрана - и молодой владимирский гимнаст Александр Карцев. Саша только что прилетел из Токио. Где также защищал честь страны.- Вот это руки настоящего гимнаста... Покажи руки...Для Александра Карцева эта Олимпиада стала первой. Его участие в Играх- настоящий "владимирский прорыв". Сашу уже сравнивают с легендой- Николаем Андриановым. Те же напор, воля, бойцовский характер. По словам Карцева, в Токио он прежде всего думал о результате. Подвести нельзя.Александр Карцев, чемпион России по спортивной гимнастике, участник Олимпиады в Токио:- Ты, снаряд, зал. Концентрация и всё. Таких мыслей не было, что это главный старт в жизни. Но волнение, естественно, присутствует. Там, конечно больше. Не получилась перекладина. Но, в целом, я считаю, достойное выступление.Виталий Иванчук, директор школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Толкачева:- Он жаждущий, рвущийся к победе. Поэтому его первое выступление было оценено и всем руководством сборной и нами, что он превосходно выступил для себя.По словам Александра Карцева, поддержку он ощущал и за тысячи километров. Это очень укрепляет дух и веру в собственные силы. Сообщений из родного Владимира он получил сотни.- Родители мои, Виталий Иванович- директор наш, тренер мой- Калабушкин Игорь Иванович, все поддерживали меня.В "кузнице чемпионов" замечают: после завершения Олимпиады во Владимир обязательно приедут триумфаторы. И Ангелина Мельникова, и Артур Далалоян. Наряду с родными городами, они представляли и Владимир.Но в эти олимпийские дни в спортшколе олимпийского резерва с теплом и болью вспоминают ещё одно имя. Оно звучало и во время прямых трансляций из Токио. Юрий Рязанов, трагически погибший в октябре 2009-ого, мог бы стоять там. На пьедестале.Виталий Иванчук, директор школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Толкачева:-Это пример труда, дисциплины. Отношения к самому спорту, к тренерскому составу. Юра, конечно, самый умница был у нас. Пример.Гимнастика не делает скидок. Этот спорт- для сильных духом. Вот и Саша Карцев в Токио выступал и с небольшим переломом, и больной спиной. У этого чемпиона- всё еще впереди. Комментаторы замечали: "Запомните это имя". Обещание нашему каналу и всем землякам- на следующие Игры- от Саши уже прозвучало.- Вернусь из Парижа. Вы будете интервью брать. А я с медалью буду стоять.Мария Платанюк, Дмитрий Лизунов "Вести-Владимир".