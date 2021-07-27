Сегодня в Токио олимпийское золото в командном многоборье завоевали
российские гимнастки во главе с капитаном Ангелиной Мельниковой.
Напомним, она представляет Воронеж и Владимир. За девушек болела вся
школа олимпийского резерва имени Толкачёва. В том числе- и участник
Олимпиады- Александр Карцев. Он накануне прилетел из Токио. Слово- Марии
Платанюк.
Сегодня в Токио олимпийское золото в командном многоборье завоевали российские гимнастки во главе с капитаном Ангелиной Мельниковой. Напомним, она представляет Воронеж и Владимир. За девушек болела вся школа олимпийского резерва имени Толкачёва. В том числе- и участник Олимпиады- Александр Карцев. Он накануне прилетел из Токио. Слово- Марии Платанюк.
Все внимание- к олимпийскому Токио. Главному спортивному городу планеты. За российских гимнасток жарко болеют в легендарной школе имени Толкачёва. И воспитанники, и наставники. В победе девушек здесь не сомневались с самого начала.
Марина Петрова, тренер школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Толкачева:
- Девчонки должны быть первыми. Обязательно должны быть первыми... Любимым делом занимаешься. Всё это идёт от души, от сердца...
Минимальная ошибка, недочёт, как свои. Эмоции- на пределе. Несмотря на все препоны россиянки доказали: наша гимнастика- золотой стандарт.
Полина Суслина, воспитанница школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Толкачева:
- Переживаю очень. Аж ладони вспотели. Вообще...
Виталина Иванчук, воспитанница школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Толкачева:
-0Хорошо, что Байлз уже не выступает. Минус одна проблема. Но наши девушки волнуются. Особенно когда бревно.
Марина Малюкевич, воспитанница школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Толкачева:
- Очень волнуемся, как будто сами выступаем. Золото в командном многоборье- НАШЕ. Девушки повторили подвиг мужской сборной. Доказав: ЛУЧШИЕ. У экрана - и молодой владимирский гимнаст Александр Карцев. Саша только что прилетел из Токио. Где также защищал честь страны.
- Вот это руки настоящего гимнаста... Покажи руки...
Для Александра Карцева эта Олимпиада стала первой. Его участие в Играх- настоящий "владимирский прорыв". Сашу уже сравнивают с легендой- Николаем Андриановым. Те же напор, воля, бойцовский характер. По словам Карцева, в Токио он прежде всего думал о результате. Подвести нельзя.
Александр Карцев, чемпион России по спортивной гимнастике, участник Олимпиады в Токио:
- Ты, снаряд, зал. Концентрация и всё. Таких мыслей не было, что это главный старт в жизни. Но волнение, естественно, присутствует. Там, конечно больше. Не получилась перекладина. Но, в целом, я считаю, достойное выступление.
Виталий Иванчук, директор школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Толкачева:
- Он жаждущий, рвущийся к победе. Поэтому его первое выступление было оценено и всем руководством сборной и нами, что он превосходно выступил для себя.
По словам Александра Карцева, поддержку он ощущал и за тысячи километров. Это очень укрепляет дух и веру в собственные силы. Сообщений из родного Владимира он получил сотни.
- Родители мои, Виталий Иванович- директор наш, тренер мой- Калабушкин Игорь Иванович, все поддерживали меня.
В "кузнице чемпионов" замечают: после завершения Олимпиады во Владимир обязательно приедут триумфаторы. И Ангелина Мельникова, и Артур Далалоян. Наряду с родными городами, они представляли и Владимир.
Но в эти олимпийские дни в спортшколе олимпийского резерва с теплом и болью вспоминают ещё одно имя. Оно звучало и во время прямых трансляций из Токио. Юрий Рязанов, трагически погибший в октябре 2009-ого, мог бы стоять там. На пьедестале.
Виталий Иванчук, директор школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Толкачева:
-Это пример труда, дисциплины. Отношения к самому спорту, к тренерскому составу. Юра, конечно, самый умница был у нас. Пример.
Гимнастика не делает скидок. Этот спорт- для сильных духом. Вот и Саша Карцев в Токио выступал и с небольшим переломом, и больной спиной. У этого чемпиона- всё еще впереди. Комментаторы замечали: "Запомните это имя". Обещание нашему каналу и всем землякам- на следующие Игры- от Саши уже прозвучало.
- Вернусь из Парижа. Вы будете интервью брать. А я с медалью буду стоять.
Мария Платанюк, Дмитрий Лизунов "Вести-Владимир".