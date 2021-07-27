В МЧС предупреждают, что возрастают риски пожаров и гибели людей на воде.
По информации синоптиков Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля на западе и юге региона ожидается жара до +30 градусов.
В МЧС предупреждают, что возрастают риски пожаров и гибели людей на воде.
«Возможно получение солнечных и тепловых ударов. Жителям рекомендуется по возможности не выходить из дома в жаркое время суток», - уточнила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.
Завтра температура воздуха останется на отметке в 30 градусов. Местами возможен дождь.
Номера экстренных служб - 101, 112.