В МЧС предупреждают, что возрастают риски пожаров и гибели людей на воде.

По информации синоптиков Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля на западе и юге региона ожидается жара до +30 градусов.В МЧС предупреждают, что возрастают риски пожаров и гибели людей на воде.«Возможно получение солнечных и тепловых ударов. Жителям рекомендуется по возможности не выходить из дома в жаркое время суток», - уточнила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Завтра температура воздуха останется на отметке в 30 градусов. Местами возможен дождь.Номера экстренных служб - 101, 112.