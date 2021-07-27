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<a href="https://33live.ru/novosti/27-07-2021-vosstanovlenie-golosa-cherez-neskolko-chasov-posle-operacii.html" target="_blank">Восстановление голоса через несколько часов после операции</a> - Восстановление голоса через несколько часов после микрохирургического вмешательства - достаточно редких операций, которые теперь доступны по полису ОМС в первом клиническом медицинском центре в Коврове. Какие заболевания гортани успешно лечатся? Смотрите в нашем интервью.