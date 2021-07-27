Почему сроки вновь сдвинулись узнала Юлия Шувалова.

Почему сроки вновь сдвинулись узнала Юлия Шувалова.Вместо готового спортивного комплекса - только стройматериалы, которые ждут своего часа ещё с весны. Когда воспитанники единственного в регионе кадетского корпуса имени Пожарского смогут полноценно заниматься спортом , этот вопрос волнует экспертов Общероссийского народного фронта. Они неоднократно добивались от строительной компании "ПромТехнологии" ремонта спортзала, а в ответ слышали только обещания.Нина Лобановская, эксперт-ревизор регионального штаба ОНФ:- В апреле был составлен график работы, которые поэтапно к данным числам он должен был виды работ исполнить. На деле мы видим, он приходил, приезжал, что-то делал, но мы понимаем, что к 1 сентябрю дети наши не получат это замечательное здание.Новый спорткомплекс в кадетской школе-интернате появился ещё в 2018 году. Правда, тогда он сразу же оказался непригоден. Все потраченные на строительство деньги, а это 26 миллионов рублей, в буквальном смысле превратилась в пыль, которую кадеты поднимали занимаясь в спортзале. Тогда Роспотребнадзор потребовал объект закрыть. По решению суда подрядчик был обязан восстановить крытый спортзал в кадетской школе-интернате, к середине июня, но к выполнению своих обязательств он так и не приступил.Алексей Гоголев, юрист ГБУ "Облстройзаказчик":- Нами будет поставлен вопрос об имении способа исполнения решений суда. Для того чтобы не обязывать выполнить работы, а взыскать денежные средства, в последующем провести работы по поиску новой подрядной организации и оплаты её работ по устранению всех недостатков за счет этих денежных средств.Изменение решение суда займет от двух до трех месяцев. И это дополнительной удар по учебной программе. По словам директора кадетского корпуса Михаила Михайлова , последние несколько лет кадеты были призерами региональных соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу. А в этом году из-за отсутствия спорткомплекса даже план по сдачи ГТО не выполнили. Гораздо меньше ребят сдали нормативы, тем самым не смогли повысить свой балл при поступлении в военные училища.Михаил Михайлов, директор кадетского корпуса:- В сентябре мы как раз будем, сможем по погодным условиям заниматься. Мы готовим еще комплекс силовых тренажеров уличные. Мы его должны ввести. Департамент образования выделил нам средства. Мы его приобрели и работу эту проводим.Чтобы решить проблему в сжатые сроки, подключилась и Юлия Раснянская -уполномоченный по правам ребенка в регионе . Она будет прорабатывать вопрос о выделении дополнительного финансирования на ремонт спортзала.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:- Здесь в том числе важна позиция и поддержка руководителя администрации области, чтобы они понимали, что вопрос должен быть решен и может быть сами предложили какие-то механизмы на их взгляд убыстряющую процедуру.До начала учебного сезона остался всего месяц . Уже сейчас очевидно , что за это время спорткомплекс не отремонтируют. Где заниматься, когда начнутся дожди - неясно.Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"