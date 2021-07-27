В июле этого года средняя стоимость покупки жилой недвижимости на первичном рынке в Москве и области снизилась по сравнению с июнем на 7%, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти – на 10%. ..

В июле этого года средняя стоимость покупки жилой недвижимости на первичном рынке в Москве и области снизилась по сравнению с июнем на 7%, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти – на 10%. Сопоставимый тренд ожидается и на вторичном рынке. Такие прогнозы экосистемы недвижимости «Метр квадратный» озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, подводя первые итоги развития рынка после изменения условий госпрограммы.Как отмечают специалисты Группы ВТБ, изменения на рынке покупки-продажи квартир во многом стали следствием перераспределения структуры спроса. В столицах выросла доля продаж объектов дешевле 4 млн рублей (с 23 до 30% в Московском регионе и с 51 до 61% - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). При этом доля недвижимости стоимостью свыше 12 млн рублей в структуре спроса практически не изменилась.Изменение госпрограммы оказало значительное влияние и на рынок ипотеки. Согласно данным ВТБ, в июле темп роста рынка жилищных кредитов в России замедлится. По сравнению с июлем прошлого года продажи ипотеки на рынке по-прежнему могут вырасти на 14,5% и за месяц достичь 440 млрд рублей. Однако по отношению к июню текущего года снижение составит примерно 15-20%.Основным фактором стало уменьшение максимальной суммы кредита по госпрограмме с 12 до 3 млн рублей. В ВТБ за первую половину июля спрос на нее сократился более чем на 60%. Наибольшее снижение отмечено в Московском регионе (88%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (67%). Без учета крупнейших мегаполисов, в целом по стране изменение за первую половину месяца составило 47%. Свою роль сыграли и низкий сезон продаж в связи с периодом летних отпусков, а также рост ключевой ставки Банка России и увеличение на фоне этого ипотечных ставок у крупнейших игроков рынка.Семейная ипотека, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком, в настоящее время компенсирует порядка 15% заявок по обновленной господдержке. В июле в ВТБ среднедневное число заявок по ней выросло в 1,5 раза к июню. В общих продажах ее доля на рынке может вырасти в 3 раза, до 12%.«Июнь стал месяцем ажиотажного спроса на ипотеку. Только в ВТБ продажи выросли в 1,5 раза в сравнении прошлым годом, четверть из них пришлась на программу с господдержкой. Многие заемщики стремились оформить кредит на ее прежних условиях, поэтому нынешнее сокращение спроса является ожидаемым. Сейчас рынок приходит к уравновешенному состоянию, впервые с начала пандемии действуя практически без дополнительной поддержки. В целом продажи набрали высокий темп, и даже в новых условиях превысят результат прошлого июля. Одновременно заметна тенденция по снижению стоимости сделок с недвижимостью, что может оказать влияние и на общее изменение уровня цен», - комментирует Анатолий Печатников.ВТБ является одним из лидеров ипотечного кредитования в России. По итогам первого полугодия 2021 г. банк выдал более 166 тыс. жилищных кредитов на 516 млрд рублей, что на треть превышает результат января-июня прошлого года.