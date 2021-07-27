РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») проводит беспрецедентную для рынка спутниковой связи России акцию «Безлимит на Wink». Услуга оказывается на базе спутника связи «Ямал-601», оператором

РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») проводит беспрецедентную для рынка спутниковой связи России акцию «Безлимит на Wink». Услуга оказывается на базе спутника связи «Ямал-601», оператором которого является АО «Газпром космические системы». Пользователи спутникового доступа в интернет SenSat получают бесплатный и безлимитный трафик для просмотра видеосервиса Wink компании «Ростелеком»1. Дополнительно для всех новых пользователей Wink в течение 30