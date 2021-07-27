Коммунальные льготы – по справедливости. Законодательное Собрание области подготовило изменения в федеральный закон о социальной защите «чернобыльцев». Речь о более справедливом

Коммунальные льготы – по справедливости. Законодательное Собрание области подготовило изменения в федеральный закон о социальной защите «чернобыльцев». Речь о более справедливом распределении льготы на коммунальные платежи. По данным общественной организации «Союз Чернобыль» в ликвидации последствий аварии на атомной станции принимало участие 2717 жителей Владимирской области. Более трети из них уже ушло из жизни. Для ликвидаторов