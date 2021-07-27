Управление ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии со следственным комитетом выявило нарушения в деятельности МКУ Управление районного хозяйства.

Управление ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии со следственным комитетом выявило нарушения в деятельности МКУ "Управление районного хозяйства" (учредитель - администрация Кольчугинского района Владимирской области).Директор МКУ и начальник отдела капитального строительства обвиняются в том, что они без проверки соответствия требованиям пожарной безопасности подписали акты выполненных работ в образовательном учреждении «Средняя школа №1 г.Кольчугино».Вместе с тем при осмотре огнезащитного покрытия плит перекрытия школы установлено, что толщина огнезащитного состава значительно меньше, чем предусмотрено проектом, то есть не обеспечивает необходимое время для эвакуации людей. Несмотря на то, что при таких недостатках объект не должен быть введен в эксплуатацию, в марте 2020 г. состоялось открытие средней школы в Кольчугине.Незаконные действия должностных лиц при приемке выполненных работ привели к необоснованному расходованию бюджетных средств на сумму свыше 9 млн. рублей.Возбуждены уголовные дела.