Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней местной жительницы. Ее обвинили в мошенничестве при получении выплат. Установлено, что в августе прошлого года обвиняемая

Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней местной жительницы. Ее обвинили в мошенничестве при получении выплат. Установлено, что в августе прошлого года обвиняемая обратилась в Центр занятости населения, где была поставлена на учет с назначением выплат по безработице. Через полтора месяца она устроилась на работу и не сообщила о трудоустройстве. Женщина продолжила получать пособие, размер