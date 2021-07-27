Завершено расследование уголовных дел в отношении 22-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Молодого человека обвиняют по двум статьям – за кражу и угрозу убийством. По данным УМВД, в

Завершено расследование уголовных дел в отношении 22-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Молодого человека обвиняют по двум статьям – за кражу и угрозу убийством. По данным УМВД, в апреле этого года обвиняемый находился в гостях у своей знакомой. В ходе совместного распития спиртного молодой человек обратил внимание на кошелек. Он незаметно взял из него 10 тысяч рублей