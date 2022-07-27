Александровский горсуд приговорил гражданина Республики Беларусь, занимавшегося производством наркотиков в регионе, к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областной

Александровский горсуд приговорил гражданина Республики Беларусь, занимавшегося производством наркотиков в регионе, к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В январе 2022 года осужденный в интернете познакомился с мужчиной, который создал группу по произведению наркотиков. Забрав прекурсоры для производства, они перевезли их в лес недалеко от деревни Вишняково в Александровском районе,