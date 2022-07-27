Цены на газ в Европе достигли $2350 за 1000 куб. м, выше этой отметки они были только 7 марта. Газ в Европе дорожает на решении Газпрома снизить поставки газа по Северному потоку до 20% его мощности.

Биржевые цены на газ в Европе выросли на открытии торгов почти на 12% и впервые с начала марта превысили отметку в $2300 за 1000 куб. м. Стоимость газа на эталонном хабе TTF в Нидерландах с поставками 22 августа достигала €224 за 1 МВт·ч, по состоянию на 09:34 мск составляла €223,85 за 1 МВт·ч при росте на 11,97%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Последний раз цена газа на TTF в Нидерландах была выше этой отметки 7 марта — тогда 1 МВт·ч продавался по €227,20.В целом газ в Европе подорожал по сравнению с тем же периодом прошлого года на 430%, отмечает Reuters. При этом 25 июля цены на газ на терминале TTF в Нидерландах выросли на 12%, сутки спустя — еще на 10%.Бурный рост цен начался после того, как Газпром объявил о снижении поставок газа в Европу по газопроводу Северный поток до 33 млн куб. м в сутки, что составляет лишь 20% от его плановой мощности (167 млн куб. м). Газовый монополист уточнил, что экспорт будет сокращен с 7:00 мск 27 июля по техническим причинам.Утром 27 июля немецкий оператор Gascade подтвердил, что поставки газа по Северному потоку к 09:00 мск сократились примерно до 20% мощности газопровода: по трубе прокачивалось 1,28 млн куб. м газа в час (в пересчете на сутки — 31 млн куб. м). Накануне, 26 июля, по Северному потоку было прокачано 65 млн куб. м газа.Страны ЕС 26 июля согласовали план экономии газа. Сделка предполагает добровольное сокращение потребления газа на 15% начиная с августа и до конца марта 2023 года.По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, при 20% мощности Северного потока Европа сможет заполнить хранилища только на 75-80% в преддверии зимы. Если же Россия полностью остановит поставки газа, то хранилища к ноябрю будут заполнены на 65-71%, приводит Bloomberg подсчеты Еврокомиссии. Это означает дефицит газа в 30 млрд куб. м в случае нормальных погодных условий зимой. И может подорвать солидарность ЕС, отметил высокопоставленный немецкий чиновник. Германия направила €15 млрд ($15,2 млрд) на закупку газа на рынке для хранилищ, что способствовало росту цен и вызвало раздражение у некоторых партнеров Берлина по ЕС, отмечает агентство.