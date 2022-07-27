За год средние цены на дома выросли на 46%.

За год средние цены на дома выросли на 46%.На загородном рынке усиливается дефицит дорогих домовладений. За последние три года объем предложения в новых поселках сократился почти на 50%, составив 180 лотов к началу июля.На долю поселков на Новой Риге и Рублевки приходится большая часть от всей дорогой "загородки" – 44% и 45% соответственно.В первом полугодии стартовали продажи лишь в двух поселках от застройщика Villagio Estate – Vision и Millennium Park, расположенных на Новой Риге. В ближайшее время застройщик "Галс-Девелопмент" планирует начать продажи в поселке "Маслово Forest Club", расположенном на том же направлении. Но нового предложения не хватит, чтобы удовлетворить текущий спрос, который за последние месяцы увеличился на 18%.За три года элитные коттеджи подорожали на 65%, до 148 млн рублей, земельные участки – на 53%, до 4,8 млн рублей.Более половины спроса – 61% – приходится на коттеджи. Любопытно, что наметившийся в последние годы тренд на снижение площади приобретаемых домов потерял свою актуальность во время пандемии. В период самоизоляции за город стали переезжать большими семьями, в результате средняя площадь купленного коттеджа выросла на 60%, до 720 "квадратов".Из-за ограниченного предложения покупатели вынуждены уходить на вторичный рынок, доля которого к июлю достигла 80%. Однако многие лоты во вторичном сегменте переоценены или устарели, как в плане архитектуры, так и с точки зрения качественных характеристик.