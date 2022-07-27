Из-за жары городские дорожники ежедневно поливают центральные магистрали. Это нужно, чтобы не деформировался асфальт. Кроме того, в мэрии рапортуют, что с помощью поливочных и уборочных

Из-за жары городские дорожники ежедневно поливают центральные магистрали. Это нужно, чтобы не деформировался асфальт. Кроме того, в мэрии рапортуют, что с помощью поливочных и уборочных машин приводят в порядок и промывают от грязи городские дороги и парковочные карманы, очищают тротуары. Убирают дороги даже ночью. Городские власти рассказывают, что с понедельника на вторник вышли 11 единиц