Татьяна Навка решила прервать молчание и высказаться по поводу своей личной жизни.

Татьяна Навка решила прервать молчание и высказаться по поводу своей личной жизни.В последнее время народ много судачит об отношениях знаменитой фигуристки с мужем. Вокруг пары витают слухи о том, что они, якобы, находятся на грани развода. Поводом для таких печальных разговоров послужило то, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков стали на удивление редко появляться вместе на публике.Вполне возможно, что всему виной очень плотный график официального представителя Кремля. Но такие обстоятельства вряд ли интересуют сплетников. При этом Георгий Иващенко, например, , что звездная пара, даже если и пребывает в не лучших отношениях, вряд ли будет официально расходиться: мол, многие успешные люди избегают этого шага, чтобы не делить имущество.Наконец-то на фоне нескончаемой болтовни спортсменка решила поставить точку. Судя по комментарию, светская львица изрядно устала от обсуждений ее личной жизни. Одной короткой фразой она дала понять, что все в ее семье хорошо, а прощаться друг с другом они c возлюбленным точно не собираются."Я не хочу этот бред комментировать", – резко ответила Татьяна Навка.Она к тому же отметила, что предпочитает не обсуждать "сплетни". Так что, вывод напрашивается сам: в семье прославленной фигуристки по-прежнему царит гармония.