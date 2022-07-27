Аппаратура отслеживает температуру воздуха, наличие осадков, состояние покрытия проезжей части, коэффициент сцепления шин и ведут учет проезжающих машин.

На дорогах Владимирской области установили пять комплексов метеоконтроля и учёта интенсивности движения. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.Оборудование смонтировали: в селе Войново, на трассе «Колокша – Верхние Дворики», в посёлке Дубки, в деревне Тетерино на автомагистрали «Сенинские Дворики – Кинешма» и в селе Мошок.Аппаратура отслеживает температуру воздуха, присутствие осадков, состояние покрытия проезжей части, коэффициент сцепления шин и подсчитывает количество проезжающих мимо машин.