Прокуратура требует подвести к территориям газ и воду.

В Гусь-Хрустальном из-за отсутствия газа и воды на участках для многодетных семей прокуратура подала на мэрию 14 исков. Чиновников хотят вынудить провести к территориям инженерные коммуникации.В ходе проверки выяснилось, что в сложившейся ситуации на выделенных землях невозможно заниматься строительством домов. Прокуроры требуют обязать администрацию города обеспечить гусевчан инженерной и транспортной инфраструктурой.Дела находятся на рассмотрении.